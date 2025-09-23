Banque de Montréal explore la vente de certaines succursales américaines, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.TO a récemment lancé un processus de vente de certaines de ses succursales américaines avec environ 6 milliards de dollars de dépôts, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.