Banque de Montréal explore la vente de certaines succursales américaines, selon le WSJ
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 20:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.TO a récemment lancé un processus de vente de certaines de ses succursales américaines avec environ 6 milliards de dollars de dépôts, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

