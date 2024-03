Banque d’Angleterre : Candriam passe à neutre sur les taux

"Compte tenu de l'importance de la désinflation dans l'Union européenne et de la position plus accommodante de la BCE, l'opération sur spread n'a pas été aussi efficace que prévu", ajoute le gérant, annonçant que le gouvernement conservateur devrait présenter un budget favorable aux électeurs avant les élections ce qui "pourrait entraîner une légère résurgence de l'inflation".

(AOF) - "Notre position acheteuse sur les taux britanniques a été ramenée à une position neutre", annonce Philippe Noyard, global head of fixed income chez Candriam. "La réunion de la Banque d’Angleterre nous a laissés craindre un risque de resserrement monétaire", indique-t-il, précisant que "deux membres du comité ont en effet voté en faveur d’une hausse des taux", alors que "le processus de désinflation est légèrement en retard au Royaume-Uni".

