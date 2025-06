Bank of New York Mellon intéressée par une fusion avec Northern Trust

(AOF) - La semaine dernière, Bank of New York Mellon a contacté Northern Trust pour lui faire part de son intérêt pour une fusion, ont indiqué des personnes au fait du dossier au Wall Street Journal. Les directeurs généraux des deux banques auraient eu au moins une conversation, selon ces personnes, bien que les entreprises n'aient pas discuté d'une offre spécifique. Bank of New York Mellon réfléchit aux prochaines étapes, qui pourraient inclure un retour vers Northern Trust avec une offre formelle.

Il est toutefois possible que les discussions n'aboutissent pas à une transaction, ont averti les sources interrogées.

AOF - EN SAVOIR PLUS