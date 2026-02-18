Bank of America se lance dans le conseil artistique
18/02/2026
"Cette nouvelle offre propose aux collectionneurs des conseils fiables et impartiaux pour les aider à organiser et gérer des collections reflétant leur vision, leurs valeurs et leurs objectifs financiers", explique l'établissement financier.
Il souligne que la plus récente saison des enchères d'automne à New York a vu la vente d'oeuvres d'art pour 2,2 MdsUSD, mettant en évidence le rôle croissant de l'art à la fois comme actif culturel et financier.
Pour aider ses clients à prendre des décisions éclairées sur ce marché dynamique, Bank of America lance donc ce service d'art consulting, qui offre une expérience personnalisée à chaque étape de leur parcours de collection.
Le service ouvre également un accès discret au monde de l'art au sens large, aidant les clients à s'engager avec des foires d'art, des galeries, des enchères et des marchands privés. De plus, il fournit des mises à jour régulières du marché, des recherches et d'autres ressources.
Dirigé par des spécialistes, il complète la gamme plus large de Bank of America Services artistiques, qui inclut le prêt artistique, la consignation, la planification successorale, la philanthropie et l'accès à des événements exclusifs du monde de l'art.
