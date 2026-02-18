 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bank of America se lance dans le conseil artistique
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 17:38

Bank of America fait part du lancement d'un service de conseil en art, conçu pour aider les clients de Bank of America Private Bank et Merrill à "naviguer dans le marché de l'art complexe et souvent opaque".

"Cette nouvelle offre propose aux collectionneurs des conseils fiables et impartiaux pour les aider à organiser et gérer des collections reflétant leur vision, leurs valeurs et leurs objectifs financiers", explique l'établissement financier.

Il souligne que la plus récente saison des enchères d'automne à New York a vu la vente d'oeuvres d'art pour 2,2 MdsUSD, mettant en évidence le rôle croissant de l'art à la fois comme actif culturel et financier.

Pour aider ses clients à prendre des décisions éclairées sur ce marché dynamique, Bank of America lance donc ce service d'art consulting, qui offre une expérience personnalisée à chaque étape de leur parcours de collection.

Le service ouvre également un accès discret au monde de l'art au sens large, aidant les clients à s'engager avec des foires d'art, des galeries, des enchères et des marchands privés. De plus, il fournit des mises à jour régulières du marché, des recherches et d'autres ressources.

Dirigé par des spécialistes, il complète la gamme plus large de Bank of America Services artistiques, qui inclut le prêt artistique, la consignation, la planification successorale, la philanthropie et l'accès à des événements exclusifs du monde de l'art.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,345 USD NYSE +1,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank