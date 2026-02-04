Bank of America remonte son objectif de cours sur Deutsche Bank
"Les prévisions de chiffre d'affaires 2026 semblent trop prudentes avec du potentiel de hausse lié à la croissance en banque d'entreprise, à la reprise en IBCM (banque d'investissement et marchés de capitaux) et à l'expansion des revenus d'intérêts nets (NII)", estime le broker.
Selon BofA, l'accumulation de capital pourrait s'accélérer, et le ratio CET1 de 14,5% attendu en 2026-28 "implique un potentiel de hausse pour un rendement attractif de 10% via des rachats d'actions exceptionnels".
