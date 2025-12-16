Bank of America relève son objectif de cours sur Galderma
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 13:22
"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de forte croissance pour Galderma", affirme le broker, qui s'attend ainsi à ce que le groupe suisse spécialisé en dermatologie voit ses ventes progresser de 16,2% à taux de changes constants.
BofA ajoute que l'année à venir devrait également montrer une forte amélioration de la marge d'EBITDA coeur (de 310 points de base selon lui), principalement portée par l'accès de Nemluvio à la rentabilité.
Valeurs associées
|163,900 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,68%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/12/2025 à 13:22:00.
