Bank of America poursuivie en justice pour ses liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein

Une femme qui dit avoir été abusée par le financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein a poursuivi Bank of America BAC.N mercredi, alléguant que la banque a sciemment fourni des services financiers qui ont permis son trafic sexuel pendant des années.

Bank of America s'est refusée à tout commentaire.

La femme, désignée dans les documents judiciaires sous le nom de Jane Doe, réclame un montant non précisé de dommages et intérêts.

Elle est représentée par les cabinets d'avocats Boies Schiller et Edwards Henderson, qui ont déjà obtenu des règlements de 75 millions de dollars et 290 millions de dollars avec Deutsche Bank DBKGn.DE et JP Morgan JPM.N , respectivement, pour leurs liens financiers présumés avec Epstein.