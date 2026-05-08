Bank of America nomme Richard Hardegree, spécialiste des fusions-acquisitions dans le secteur technologique, au poste de vice-président chargé des fusions-acquisitions, selon une note interne

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Bank of America BAC.N a recruté Richard Hardegree, banquier d'affaires chez UBS < UBSG.S>, pour occuper le poste de vice-président chargé des fusions-acquisitions au sein de ce géant de Wall Street, selon une note interne consultée vendredi par Reuters.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans la banque d'investissement spécialisée dans les fusions-acquisitions et spécialisé dans le secteur des semi-conducteurs, M. Hardegree rejoindra la deuxième banque américaine en août et sera basé à Palo Alto, en Californie.

Il rendra compte à Eamon Brabazon et Ivan Farman, co-responsables des activités mondiales de banque d'investissement en fusions-acquisitions chez BofA.

Les plus grandes banques de Wall Street intensifient le recrutement auprès de leurs concurrents, encouragées par une reprise de l'activité de fusions-acquisitions . Plus tôt cette année, BofA a recruté quatre banquiers chevronnés issus de la concurrence alors qu'elle redouble d'efforts pour accroître sa part de marché dans les opérations technologiques.

Diplômé de la Columbia Law School, M. Hardegree occupait jusqu'à récemment le poste de vice-président de la banque d'investissement technologique chez UBS.

Il a conseillé de nombreuses transactions majeures dans le secteur technologique, notamment Broadcom lors de l'acquisition deVMware, Veeco lors de sa fusion avec Axcelis, et SAP lors de la vente de Qualtrics à Silver Lake.

Les spécialistes des fusions-acquisitions sont optimistes quant à la poursuite de l'accélération de l'activité en 2026, soutenue par un régime réglementaire plus équilibré aux États-Unis et par les investissements dans les technologies d'intelligence artificielle.

Près de 2.000 milliards de dollars de transactions ont été annoncés cette année, soit une hausse de 32% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données compilées par Dealogic.

Un porte-parole de Bank of America a confirmé le contenu de la note .