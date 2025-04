Bank of America: hausse de 18% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Bank of America publie un BPA de 0,90 dollar au titre du premier trimestre 2025, à comparer à 0,76 dollar un an auparavant, grâce à une augmentation de 6% de ses revenus nets de dépenses d'intérêt, à 27,4 milliards de dollars.



L'établissement financier explique cette progression de son chiffre d'affaires à la fois par des revenus hors intérêt en croissance dans tous ses segments et par des revenus nets d'intérêts en augmentation de 3%, à 14,4 milliards.



Cette progression des revenus de Bank of America a permis d'absorber à la fois une légère hausse de ses dépenses hors intérêts, de 3% à 17,8 milliards de dollars, ainsi qu'une augmentation de ses provisions pour pertes sur crédit, à 1,5 milliard.





Valeurs associées BANK OF AMERICA 36,710 USD NYSE +2,14%