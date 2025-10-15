Bank of America fait partie des prêteurs de First Brands en faillite ; le directeur financier affirme que les prêts sont garantis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N fait partie d'un consortium de prêteurs à l'équipementier automobile américain en faillite First Brands, mais les prêts sont assortis de garanties solides, a déclaré mercredi le directeur financier Alastair Borthwick.

"Nous participons au prêt syndiqué pour l'opération First Brands", a déclaré M. Borthwick aux journalistes lors d'un appel téléphonique. "Il s'agit d'un prêt adossé à des actifs. Ainsi, lorsque nous pensons à une gestion prudente des risques, nous pensons à l'emprunteur, nous pensons à la garantie, et ici, nous sommes garantis."

Les faillites de First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor ont suscité un examen de conscience à Wall Street, JPMorgan Chase JPM.N ayant déclaré qu'elle avait réexaminé ses contrôles après s'être trouvée exposée.

Bank of America n'est pas exposée à Tricolor.