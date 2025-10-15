Bank of America dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la solidité de ses transactions et revoit à la hausse ses prévisions de revenus nets d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les revenus nets d'intérêts attendus pour le quatrième trimestre sont en hausse d'environ 8 % par rapport à l'année précédente

Les commissions de banque d'investissement augmentent de 43 % pour atteindre 2 milliards de dollars au troisième trimestre

BofA affiche des revenus nets d'intérêts records au 3ème trimestre, en hausse de 9% par rapport à l'année précédente

Le directeur financier déclare que les prêts de First Brands sont assortis de garanties solides

Bank of America BAC.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice, bénéficiant d'excellents résultats dans la banque d'investissement au troisième trimestre, et a revu à la hausse ses perspectives pour le revenu net d'intérêt, ce qui a fait grimper ses actions de 5 % dans les premiers échanges.

La deuxième banque américaine prévoit un revenu net d'intérêts compris entre 15,6 et 15,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit une hausse d'environ 8 % par rapport à l'année précédente.

La réduction de 25 points de base décidée par la Réserve fédérale en septembre, ainsi que d'autres facteurs économiques, devraient stimuler la demande des emprunteurs.

"Le chômage reste à un niveau assez bas, la croissance des salaires est assez bonne dans l'ensemble, les prix de l'immobilier restent bien orientés et, évidemment, le marché boursier est bien orienté", a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Il a également déclaré que ces conditions expliquaient probablement la "performance dans les secteurs de la consommation et du commerce"

La banque et ses plus grands rivaux ont également bénéficié du regain de confiance des entreprises dans la réalisation de grandes fusions et acquisitions.

Les commissions de banque d'investissement de BofA ont augmenté de 43 % à 2 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, alors que les dirigeants prévoyaient une augmentation de 10 à 15 %.

AUGMENTATION DES REVENUS D'INTÉRÊTS

Les revenus nets d'intérêts - ou la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - ont augmenté de 9 % à 15,2 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

BofA avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à un revenu net d'intérêts record en 2025.

"La forte croissance des prêts et des dépôts, associée à un positionnement efficace du bilan, s'est traduite par un revenu net d'intérêts record", a déclaré le directeur général Brian Moynihan dans un communiqué.

L'action de BofA, en hausse de 14 % jusqu'à présent en 2025 à la dernière clôture, a toutefois sous-performé tous ses pairs ainsi que l'indice KBW Bank .BKX .Elle était en hausse de 5,3 % lors de la dernière clôture.

"David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, a déclaré: "Il s'agit tout simplement d'une performance bien équilibrée. "La performance de l'action rattrape celle de certaines autres grandes capitalisations depuis le début de l'année... Je considère Brian Moynihan et BAC comme l'étoile polaire qui a su reconnaître les tendances de consommation avant les autres banques."

La banque a également réduit ses provisions pour pertes de crédit au troisième trimestre à 1,3 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars un an plus tôt et 1,6 milliard de dollars au trimestre précédent, faisant écho à une mesure similaire prise par Wells Fargo WFC.N mardi.

LES TRANSACTIONS REPRENNENT

Au niveau mondial, les méga-acquisitions ont atteint 1,26 trillion de dollars au cours du trimestre considéré, soit un bond de 40 % par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui représente le deuxième total le plus élevé jamais enregistré pour un troisième trimestre, selon les données de Dealogic.

Selon les données de Mergermarket, l'ensemble des transactions mondiales a dépassé les 3 000 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, atteignant ainsi le niveau le plus élevé depuis le pic de la pandémie en 2021.

JPMorgan Chase JPM.N et Citigroup C.N ont également battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre, aidés par la vigueur de leurs activités de banque d'investissement.

"Avec la reprise des transactions et l'attention portée aux politiques monétaires, les banques gardent le cap alors qu'elles naviguent dans la volatilité économique", a déclaré Peter Torrente, responsable du secteur bancaire américain chez KPMG, ajoutant que l'évaluation continue de la trajectoire des taux et de la santé financière des consommateurs "reste cruciale alors que les banques se dirigent vers les derniers mois de l'année"

Bank of America a annoncé mercredi un bénéfice net de 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 6,9 milliards de dollars, soit 81 cents par action, enregistrés un an plus tôt.

Les investisseurs s'attendaient à un bénéfice de 95 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

FIRST BRANDS Bank of America fait partie du groupe de prêteurs du fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands , mais les prêts sont garantis par de solides sûretés , a déclaré Borthwick mercredi.

"Nous participons au prêt syndiqué pour l'opération First Brands", a déclaré Borthwick aux journalistes lors d'un appel téléphonique. "Il s'agit d'un prêt adossé à des actifs. Ainsi, lorsque nous pensons à une gestion prudente des risques, nous pensons à l'emprunteur, nous pensons à la garantie, et ici, nous sommes garantis."

Au cours de la conférence téléphonique avec les analystes, il a déclaré que tout risque est pris en charge par la méthode des réserves ce trimestre, et qu'il se reflète donc dans les résultats de la banque.

La méthode des réserves permet aux banques de mettre des fonds de côté pour couvrir des obligations ou des risques futurs.