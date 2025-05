La banque américaine signale la sortie de 1,5 milliard de dollars des fonds dédiés à l'or, leur première décollecte de 2025. Les obligations d'Etat américaines ont connu une décollecte de 4,5 milliards de dollars, la plus importante depuis décembre 2023.

(AOF) - Les actions ont collecté 8,3 milliards de dollars lors de la semaine close le 30 avril, selon les données de Bank of America. Si les investisseurs ont retiré 8,9 milliards de dollars des fonds spécialisés dans les actions américaines, ceux spécialisés dans les actions japonaises ont attiré 3,9 milliards de dollars, leur meilleure performance depuis juillet 2024. Les actions européennes ont collecté 3,4 milliards de dollars.

Bank of America : décollecte pour les actions américaines, l'or et les Treasuries

