Bank of America : collecte de 910 millions de dollars en avril pour les fonds obligataires ESG

(AOF) - Les fonds obligataires ESG ont enregistré une collecte de 910 millions de dollars en avril, ce qui porte leur collecte depuis le début de l'année à 11,2 milliards de dollars, selon des données EPFR Informa Financial Intelligence citées par Bank of America. Les fonds obligataires ESG et non-ESG ont tous deux enregistré des entrées en 2023. Après les sorties de fonds de 2022, les entrées de fonds non ESG se poursuivent à un rythme soutenu, avec 36 milliards de dollars d'entrées mondiales le mois dernier.

La collecte cumulée des fonds obligataires ESG a atteint 244 milliards de dollars, en hausse de 11,5% par rapport à l'année précédente.

Les flux ESG ont représenté 7% des flux totaux au cours des quatre premiers mois de 2023. À la fin du mois d'avril, 11,3% des fonds obligataires mondiaux étaient des fonds ESG (en nombre de fonds). En termes d'actifs sous gestion, environ 5,6% des encours étaient liés à l'ESG.