Bank of America accroit de 18% son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 13:22

Bank of America publie un BPA en hausse de 18% à 0,98 dollar au titre du 4e trimestre 2025, dépassant ainsi légèrement le consensus de marché, grâce notamment à une croissance de 7% de ses revenus nets de dépenses d'intérêt, à 28,4 milliards de dollars.

L'établissement financier explique cette progression notamment par des revenus nets d'intérêts en augmentation de 10% à 15,8 MdsUSD, mais aussi par des commissions sur gestion d'actifs et des revenus de vente et trading plus élevés.

BofA a amélioré son ratio d'efficacité de 194 points de base à 61%, ses dépenses hors intérêt n'ayant augmenté que de 4% à 17,4 MdUSD, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit ont baissé à 1,3 MdUSD, contre 1,5 MdUSD un an auparavant.

"Avec une liquidité et un capital solides, ainsi qu'une qualité des actifs vigoureuse, nous entrons en 2026 concentrés sur la conduite d'une croissance sous-jacente, des gains de parts de marché et une rentabilité améliorée", commente son CFO Alastair Borthwick.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,390 USD NYSE -1,40%
