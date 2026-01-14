Bank of America accroit de 18% son BPA au 4e trimestre
L'établissement financier explique cette progression notamment par des revenus nets d'intérêts en augmentation de 10% à 15,8 MdsUSD, mais aussi par des commissions sur gestion d'actifs et des revenus de vente et trading plus élevés.
BofA a amélioré son ratio d'efficacité de 194 points de base à 61%, ses dépenses hors intérêt n'ayant augmenté que de 4% à 17,4 MdUSD, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit ont baissé à 1,3 MdUSD, contre 1,5 MdUSD un an auparavant.
"Avec une liquidité et un capital solides, ainsi qu'une qualité des actifs vigoureuse, nous entrons en 2026 concentrés sur la conduite d'une croissance sous-jacente, des gains de parts de marché et une rentabilité améliorée", commente son CFO Alastair Borthwick.
