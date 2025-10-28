Banijay prend une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico

Une enseigne de paris sportifs aux États-Unis
Le groupe français Banijay a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico, valorisée 4,6 milliards d'euros, auprès du groupe de capital-investissement CVC.
Banijay, qui possède déjà Betclic, entend ainsi créer une nouvelle entité, Banijay Gaming, qui servira annuellement 6,5 millions de joueurs et exploitera plus de 1.250 lieux de paris.
Le groupe de production et de distribution de contenu audiovisuel prévoit de détenir initialement 65% de Tipico et vise à porter cette participation à 72% via des options d'achat.
CVC conservera une participation minoritaire.
La transaction est soutenue par un montage financier d’un montant principal d’environ 3 milliards d’euros et devrait être finalisée à la mi-2026, a déclaré Banijay dans un communiqué.
(Rédigé par Kate Entringer, avec Gianluca Lo Nostro)
