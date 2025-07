Banijay Group: résultats du premier semestre 2025

Banijay Group publie ses résultats semestriels et enregistre une excellente performance avec une contribution significative de l’ensemble de ses activités. Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 6,1% à taux de change constant, tandis que l’EBITDA ajusté enregistre lui une croissance de 15,8%, avec une amélioration de son taux de marge de 160 points de base.

Sur la production et distribution de contenus, le Groupe continue de gagner des parts de marché auprès des plateformes de streaming grâce à la performance de ses propriétés intellectuelles, passant d’une contribution de 17% de son chiffre d’affaires au S1 2024 à 20% au S1 2025. Dans les expériences live, le Groupe a produit des cérémonies sportives emblématiques et a déployé des expériences immersives au sein de son réseau mondial. Le Groupe attend un volume amplifié de livraisons de contenus et d’expériences live sur le second semestre 2025. L’activité de paris sportifs et jeux en ligne a enregistré une forte performance sur le premier semestre 2025 malgré un niveau élevé l’année dernière sous l’effet d’un calendrier sportif chargé, grâce à un fort engagement des joueurs (+25% Joueurs Actifs Uniques vs S1 2024) sur l’ensemble des produits et géographies, soutenu par une expérience utilisateur unique.

Le Groupe réitère ses perspectives pour l’année 2025, et entame son nouveau plan à moyen terme sur de très bonnes bases, avec l’ambition de devenir un acteur majeur du contenu dans l’industrie du divertissement.