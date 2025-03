Banijay Group: Résultats annuels 2024

Banijay Group clôture l’année 2024 avec une performance record et confirme sa position de leader mondial sur le marché du divertissement. Grâce à la croissance de toutes ses activités, le Groupe enregistre des revenus de 4,8 Mds€, en croissance de 10,9% à taux de change constants par rapport à 2023 et excède ses objectifs 2024, avec un EBITDA ajusté en hausse de 21,6% à 900 m€ et une marge en forte hausse de +160 points de base à 18.7%.

L’activité de paris sportifs et jeux en ligne a connu une année record en 2024, avec un chiffre d’affaires en hausse de 45,4% à taux de change constants, soutenu par une expérience utilisateur unique entièrement repensée et un calendrier sportif riche avec les Jeux Olympiques, l’EURO ou la CAN. Le groupe a renforcé sa position de leader dans son activité de production et distribution de contenus grâce au succès mondial de ses marques iconiques, la production de séries phares, et des acquisitions stratégiques de labels. Dans les événements live, le Groupe pénètre davantage le marché grâce à la hausse de sa participation au capital de The Independents et des acquisitions clés. Le Groupe prévoit pour 2025 une croissance de l’EBITDA ajusté entre 5% et 10%.

Le Groupe annonce un Capital Markets Day le vendredi 16 mai 2025, afin de présenter sa stratégie de croissance et ses ambitions sur 2025-2027. Cet événement s’inscrit dans la volonté du Groupe d’accroître la liquidité du titre, afin que les actionnaires puissent bénéficier de la valeur créée.