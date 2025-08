Banijay: bénéfice net presque triplé au 1S, paris et jeux en ligne en poupe

Stéphane Courbit, fondateur de Banijay group, à Marseille le 8 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Banijay Group, société mère du géant de l'audiovisuel Banijay et de l'opérateur de paris sportifs et jeux en ligne Betclic, a presque triplé son bénéfice net au premier semestre, porté notamment par ses activités sur internet et dans l'événementiel.

Le résultat net du groupe fondé par Stéphane Courbit atteint 110 millions d'euros, en hausse de 177% par rapport au premier semestre 2024 (39,8 millions d'euros), a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires a lui augmenté de 6,1% à taux de change constants, à plus de 2,2 milliards d'euros.

De quoi illustrer "la puissance de notre business model et la dynamique positive à l'oeuvre dans chacune de nos activités", s'est félicité François Riahi, directeur général de Banijay Group, en conférence téléphonique.

Une fois encore, la croissance du groupe est tirée par la branche "paris sportifs et jeux en ligne", malgré un calendrier sportif moins chargé qu'au premier semestre 2024, marqué notamment par l'Euro de football.

Les revenus de cette branche augmentent ainsi de 12,3%, à 785 millions d'euros.

Cela s'explique notamment par l'engouement autour du nouveau format de la Ligue des Champions lancé en vigueur en septembre, qui a contribué à la hausse de 25% du nombre de joueurs actifs uniques, et d'une "excellente performance du poker en ligne et du casino".

Le groupe s'est à nouveau élevé contre les hausses de taxes sur les paris sportifs et jeux en ligne en France et entend contester via une procédure "au niveau des autorités européennes", selon M. Riahi.

Effective depuis le 1er juillet, ces augmentations fiscales auront un impact de 20 millions d'euros sur son Ebitda ajusté (un indicateur de rentabilité) en 2025, estime le groupe.

L'autre branche, l'activité de production/distribution de contenus audiovisuels et expériences live, représente toujours la plus grosse partie de son chiffre d'affaires, à plus d'1,4 milliard d'euros, en hausse de 3%.

Le groupe à l'origine de succès comme la série "El Jardinero" ou la saison 7 de "Black Mirror" sur Netflix s'est renforcé auprès des plateformes de streaming dans le monde, la part du chiffre d'affaires issues de ces dernières étant passée de 17% à 20% sur un an.

Concernant l’événementiel, les revenus issus des expériences live et autres activités ont progressé de 15,4%, atteignant 173 millions d'euros, grâce notamment à la production de grandes cérémonies sportives.

Interrogé sur l'éventualité d'un rachat du groupe britannique ITV ou de sa filiale ITV studios, évoqué par la presse au printemps, M. Riahi n'a pas souhaité commenter.

Mais "la consolidation" dans le divertissement "fait du sens" donc "si on a une opportunité de continuer cette consolidation et d'affirmer encore plus notre leadership sur le secteur, c'est quelque chose qu'on étudiera évidemment", a-t-il indiqué.