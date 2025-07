Bang & Olufsen: résultats 2024/2025 conformes aux attentes information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 11:54









(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé jeudi avoir dégagé des bénéfices et une marge brute 'record' lors de son exercice décalé 2024/2025, une période pourtant qualifiée d''année de transition'.



Sur les 12 mois écoulés le fabricant d'équipements audio haut de gamme dit avoir enregistré une baisse de 1% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires, qui est ressorti à 2,6 milliards de couronnes danoises (environ 349 millions d'euros).



Le groupe, qui doit fêter ses 100 ans d'existence cette année, indique que sa marge brute a malgré tout atteint un sommet historique de 55,8%.



Son Ebitda avant éléments exceptionnels s'est établi à 271 millions de couronnes, en léger recul par rapport aux 300 millions de l'an dernier, tandis que le bénéfice avant impôts est repassé dans le vert, à deux millions de couronnes, contre une perte de sept millions un an plus tôt.



Dans un communiqué, B&O estime que ces résultats sont conformes aux objectifs fixés qu'ils s'étaient fixé en début d'exercice.



En fin d'exercice, son réseau de distribution comptait 346 magasins en propre, soit 41 de moins qu'un an plus tôt, sachant que 15 nouvelles boutiques ont ouvert, tandis que 56 ont fermé.



Concernant son nouvel exercice 2025/2026, Bang & Olufsen dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 8% à taux de change constants.



Sa marge opérationnelle (Ebit) avant éléments exceptionnels est attendue entre -3% et 1%, contre +1% sur l'exercice passé, traduisant la poursuite des investissements dans la transformation du modèle opérationnel, pour un flux de trésorerie libre vu entre -100 millions et zéro couronne.



A la Bourse de Copenhague, l'action B&O progressait légèrement (+0,3%) jeudi matin dans le sillage de cette publication sans grande surprises.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.