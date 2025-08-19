 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Banco do Brasil est prêt à traiter des questions "complexes" dans le cadre du débat sur les sanctions américaines
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte, la réaction des actionnaires tout au long de l'article)

Banco do Brasil BBAS3.SA a déclaré mardi qu'il était prêt à traiter des questions "complexes et sensibles" impliquant des réglementations mondiales après qu'un juge de la Cour suprême a statué que les lois étrangères ne peuvent pas être automatiquement appliquées au Brésil. La déclaration fait suite à une question de Reuters sur la loi américaine Magnitsky, que le président Donald Trump a utilisée le mois dernier pour sanctionner le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, l'accusant d'autoriser des arrestations arbitraires et de restreindre la liberté d'expression. M. Moraes supervise le dossier de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié de M. Trump, qui est accusé d'avoir fomenté un coup d'État après avoir perdu les élections de 2022 face au président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Le juge Flavio Dino, qui s'est prononcé lundi dans une affaire distincte sans mentionner les sanctions à l'encontre de M. Moraes, a suspendu l'application locale des décisions judiciaires, des lois et des ordres exécutifs étrangers qui n'ont pas été approuvés par les organes souverains du Brésil. Cette décision a suscité un vif débat parmi les banques brésiliennes déjà aux prises avec la question de savoir comment se conformer à la loi Magnitsky, qui gèle les actifs relevant de sa compétence et interdit aux entreprises américaines de traiter avec des personnes sanctionnées.

Compte tenu de la portée mondiale du système financier américain, les banques étrangères restreignent souvent un éventail plus large de transactions pour éviter les sanctions secondaires.

Le dilemme entre la décision de la Cour suprême brésilienne et les sanctions américaines a pesé sur les actions des principaux prêteurs brésiliens, qui ont tous chuté mardi.

Banco do Brasil, contrôlé par l'État, a été le principal perdant, avec une baisse de 4% à la mi-journée, tandis que les prêteurs privés Bradesco BBDC3.SA , Itau ITUB4.SA , Santander Brasil SANB11.SA et BTG Pactual BPAC11.SA ont tous chuté de plus de 3%.

Banco do Brasil a déclaré dans son communiqué qu'il opérait "en pleine conformité avec la loi brésilienne, les réglementations de plus de 20 pays où il est présent, et les normes internationales régissant le système financier."

"La banque suit toujours de près ces questions et s'appuie sur des conseils juridiques spécialisés pour s'assurer que ses pratiques sont conformes aux normes les plus élevées en matière de gouvernance, d'intégrité et de sécurité financière", a ajouté la banque.

