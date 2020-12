Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banco BPM et BPER Banca envisagent un rapprochement Reuters • 10/12/2020 à 18:51









BANCO BPM ET BPER BANCA ENVISAGENT UN RAPPROCHEMENT par Andrea Mandala MILAN (Reuters) - Les banques italiennes Banco BPM et BPER Banca envisagent une fusion qui pourrait être conclue au premier semestre 2021, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. Troisième banque d'Italie, très présente en Lombardie, Banco BPM cherche des alliés depuis le rachat d'UBI par Intesa Sanpaolo il y a quelques mois. Elle s'est tournée vers BPER après l'échec de discussions préliminaires avec UniCredit puis l'arrêt de contacts avec le Crédit agricole handicapés par des obstacles d'ordre politique, ont expliqué plusieurs sources. Banco BPM a par ailleurs laissé de côté le dossier de Monte dei Paschi, pour laquelle l'Etat, premier actionnaire, cherche un acquéreur. BPER, basée en Emilie-Romagne, cherche de son côté à poursuivre la croissance engagée avec le rachat d'environ 600 agences à Intesa-UBI, qui doit porter ses actifs à près de 120 milliards d'euros et en faire la cinquième banque de la péninsule. Banco BPM et BPER ont refusé de commenter ces informations. Le mois dernier, Carlo Cimbri, administrateur délégué d'Unipol, le groupe financier premier actionnaire de BPER, avait jugé "passionnante" l'idée d'un rapprochement BPER-Banco BPM. Les sources ont déclaré que les discussions formelles en vue d'une fusion pourraient débuter début 2021 après une phase d'analyse par les deux banques. L'une d'elles a ajouté qu'un accord pourrait être conclu au deuxième trimestre si les discussions progressaient favorablement. En Bourse, Banco BPM est valorisée 2,8 milliards d'euros environ, contre 2,1 milliards pour BPER. (Avec Valentina Za, Cristina Carlevaro, Giuseppe Fonte et Gianluca Semeraro, version française Marc Angrand)

Valeurs associées BPER BANCA MIL +0.40%