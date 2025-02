Banco BPM améliore son offre sur Anima

La réussite de l'offre est conditionnée à l'obtention de 66,67% du capital d'Anima. Banco BPM a reçu des engagements de Poste Italiane et du FSI d'apporter leurs parts dans Anima, soit 21,3% du capital, sachant que la banque italienne détient déjà 22% du gestionnaire d'actifs.

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses résultats 2024, Banco BPM a relevé son offre de rachat sur le gestionnaire d’actifs, Anima, annoncée en novembre. La banque italienne propose désormais 7 euros par action contre 6,2 euros auparavant. Banco BPM a par ailleurs modifié son plan stratégique afin de prendre en compte l’acquisition d’Anima, qu’elle prévoit d’intégrer à partir de la fin du second trimestre 2025. Anima affiche un peu plus de 200 milliards d'euros d'encours.

