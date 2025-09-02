 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Banca MPS améliore son offre sur Mediobanca avec une composante numéraire
02/09/2025

(AOF) - Banca MPS, qui a lancé une offre sur sa concurrente Mediobanca le 14 juillet, a amélioré sa proposition. La banque italienne propose désormais 0,90 euro par titre Mediobanca en plus des 2,533 actions nouvelles Banca MPS, qu’elle promettait déjà. Elle précise qu’elle propose désormais une prime de 11,4% par rapport au cours de sa cible le 23 janvier. Banca MPS a par ailleurs renoncé à la condition du seuil des deux-tiers pour son opération. Pour que celle-ci soit jugée réussie, Banca MPS devra détenir au moins 35% des droits de vote de Mediobanca. L’offre se clôturera le 8 septembre.

" Même en tenant compte de la contrepartie en numéraire susmentionnée de 0,90 euro, BMPS confirme qu'elle conservera une base de capital solide (ratio CET 1 pro forma d'environ 16 % à l'issue de la transaction) et une politique de dividende durable à long terme avec un taux de distribution pouvant atteindre 100 % du résultat net, soutenue par une forte rentabilité", souligne la banque dans son communiqué.

