Balyo: l'OPA ouvre le 21 septembre

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les titres Balyo, déposée par Alantra Capital Markets pour le compte de SVF II Strategic Investments AIV LLC, sera ouverte du 21 septembre au 25 octobre 2023 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,85 euro, la totalité des 34.141.873 actions qu'il ne détient pas représentant 99,9% du capital. Il a l'intention de demander, en cas de succès de l'offre, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.





Valeurs associées BALYO Euronext Paris +0.24%