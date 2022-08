BALYO, en collaboration avec Linde Material Handling, installe 4 des plus hauts chariots autonomes au monde pour allées très étroites (VNA) à Singapour

Arcueil, France, le 11 août 2022, 17h45 CEST - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce la réussite de l'installation et de la remise des chariots autonomes VNA les plus hauts du monde au sein des entrepôts Singapore Storage & Warehouse (SSW), situés à Singapour.



Avec une hauteur de levage s’élevant à 16,8 mètres, il s’agit du premier site au monde qui fonctionne de manière autonome à une telle hauteur grâce à des robots VNA. Cette innovation témoigne une fois de plus des prouesses et des capacités technologiques de BALYO.



Depuis sa création en 1987, Singapore Storage & Warehouse est le fournisseur de services logistiques de référence pour sa large base de clients et de parties prenantes à Singapour. L'entreprise a démontré sa capacité à aider ses clients à gérer avec succès leurs stocks et leurs opérations logistiques dans les conditions commerciales classiques et à assister ses partenaires commerciaux dans les circonstances exceptionnelles, y compris en cas d'urgence.