BALYO annonce une évolution de sa Gouvernance avec la nomination de Pascal Rialland en qualité de Directeur Général

Ivry-sur-Seine, France, le 15 novembre 2019, 17h45 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce une évolution de sa Gouvernance.La nomination de Pascal Rialland, précédemment Directeur-Général Délégué, a été entérinée par le Conseil d'Administration et sera effective à compter du 1er janvier 2020.Diplômé de l'ENSAT, Pascal, 44 ans, spécialisé en marketing de l'Université McGill, Montréal est également titulaire d'un diplôme EMBA de l'Université Tsinghua, Pékin et de l'INSEAD, Singapour. Il dispose de plus de 20 ans d'expérience dans des sociétés d'ingénierie et de robotique en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande et en Chine.La nomination de Pascal fait suite à son implication dans la Direction stratégique et opérationnelle de BALYO depuis l'introduction en bourse de l'entreprise. Sa mission principale sera axée sur l'accélération commerciale des solutions BALYO et l'excellence opérationnelle.Fabien Bardinet, Président-Directeur Général de BALYO depuis 2013, quittera la Direction opérationnelle de la Société à la fin de l'année pour rejoindre Airbus comme responsable de la robotique. Il reste Président du Conseil d'Administration de BALYO jusqu'à l'été 2020 afin d'assurer une parfaite transition.