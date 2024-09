BALYO annonce ses résultats semestriels 2024

• Chiffre d'affaires du S1 2024 à 13,8 M€, en baisse de -7%

• Carnet de commandes à 17,9 M€ au S1 2024, +73% vs. S1 2023

• Marge brute en repli à 21%, contre 41% au S1 2023

• Avec une position de trésorerie de 4,7 M€ au 30 juin 2024 et les prévisions de commandes actuelles pour le S2, la visibilité financière de la Société s’étend jusqu’à fin novembre 2024

• Une Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le 23 octobre 2024 en vue de proposer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription



Arcueil, France, le 26 septembre 2024, 17h45 CEST - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2024, arrêtés par le Conseil d’administration du 26 septembre 2024.