BALYO - Annonce des engagements de commandes majeurs de la part de ses partenaires industriels pour l'exercice 2020

BALYO annonce des engagements de commandes majeurs de la part de ses partenaires industriels pour l'exercice 2020o Des accords structurants qui confirment la confiance des partenaires, Linde Material Handling et Hyster Yale Group, dans la technologie de BALYOo Un engagement de commandes de près de deux fois les volumes 2019 pour 2020Ivry-sur-Seine, France, le 20 décembre 2019, 08h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées annonce des engagements de commandes de ses partenaires industriels pour l'exercice 2020.Au total, les engagements de commandes cumulés des deux partenaires industriels de BALYO, Linde et Hyster-Yale, représenteront un total de 394 robots pour l'exercice 2020.A l'instar des contrats industriels de ce type, la réalisation effective des commandes est soumise à diverses conditions liées au respect de paramètres opérationnels et technologiques de la part des deux parties.