Ball Corp nomme Ronald Lewis au poste de directeur général

10 novembre - Ball Corp BALL.N a nommé lundi Ronald Lewis au poste de directeur général et membre de son conseil d'administration, avec effet immédiat, succédant ainsi à Daniel Fisher.

Lewis, qui a précédemment occupé des postes de direction chez Coca-Cola KO.N , a rejoint Ball en 2019 et a récemment occupé le poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement et des opérations.

La société basée au Colorado, qui fournit des emballages en aluminium pour les boissons, les soins personnels et les produits ménagers, a également nommé Daniel Rabbitt au poste de directeur financier.

Rabbitt, qui occupait le poste de directeur financier par intérim depuis le mois de mai, a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de responsable de l'activité aérosols et de la planification d'entreprise.

Ball a nommé le directeur indépendant Stuart Taylor II au poste de président de son conseil d'administration.

Au début du mois, Ball a dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel.