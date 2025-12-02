Baldwin conclut un accord d'un milliard de dollars pour le rachat du courtier d'assurance concurrent CAC Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Baldwin BWIN.O a annoncé mardi qu'il allait racheter son courtier en assurance concurrent CAC Group dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'un montant de 1,03 milliard de dollars, s'ajoutant ainsi à une série de fusions réalisées ces dernières années dans le cadre de la consolidation accélérée du secteur.

Au cours des deux dernières années, les courtiers d'assurance américains ont dépassé le stade des acquisitions ponctuelles et se sont tournés vers des transactions d'un milliard de dollars afin d'accroître leur présence sur le marché et de renforcer leur avantage concurrentiel.

En août, Arthur J. Gallagher AJG.N a acheté AssuredPartners pour 13,45 milliards de dollars, tandis que Brown & Brown BRO.N a acquis Accession pour 9,83 milliards de dollars.

L'acquisition de CAC renforcera la présence de Baldwin sur le segment du marché intermédiaire, qui s'adresse aux entreprises plus petites que les multinationales mais plus grandes que les petites entreprises typiques.

Baldwin aura également accès à l'expertise de CAC dans des secteurs tels que le capital-investissement, l'immobilier, les résidences pour personnes âgées, l'éducation et la construction, ainsi qu'à des gammes de produits spécialisés.

Dans le cadre de l'opération, Baldwin paiera 438 millions de dollars en espèces et 23,2 millions d'actions d'une valeur de 589 millions de dollars.

L'entité combinée devrait générer plus de 2 milliards de dollars de recettes brutes l'année prochaine. Le président exécutif de CAC, Paul Sparks, rejoindra le conseil d'administration de Baldwin dans le cadre de l'opération.