Bakou annonce la prise de la deuxième ville du Haut-Karabakh, Erevan dément

MOSCOU, 8 novembre (Reuters) - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a annoncé dimanche la prise de la deuxième ville du Haut-Karabakh, Choucha, une déclaration démentie par des responsables arméniens. La ville, nommée Chouchi par les Arméniens, est située à 15 kilomètres de Stepanakert, la plus grande ville de l'enclave, reconnue par la communauté internationale comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan mais contrôlée par des forces séparatistes arméniennes et peuplée majoritairement d'Arméniens. Des combats d'une intensité sans précédent depuis la guerre pour le contrôle du territoire en 1991-1994 ont repris le 27 septembre dernier au Haut-Karabakh, faisant au moins un millier de morts. (Nvard Hovhannisyan à Erevan et Nailia Bagirova à Bakou ; version française Jean-Stéphane Brosse)

