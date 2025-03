Baker Hughes: vers la décarbonation avec Woodside Energy information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce développer une solution de production d'énergie à faible empreinte carbone basée sur la plateforme Net Power, en partenariat avec Woodside Energy.



Cette technologie vise les industries pétrolières et gazières, ainsi que d'autres applications à plus petite échelle.



Les deux entreprises ont signé un accord de développement technologique après un protocole d'accord de 2022 sur la décarbonation de la chaîne d'approvisionnement du gaz naturel.



Baker Hughes, fournisseur exclusif des applications de petite échelle de Net Power, bénéficiera des tests menés au Texas. Le programme inclura d'autres partenaires et évaluera la faisabilité industrielle de la solution.





