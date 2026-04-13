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Baker Hughes vend son unité Waygate à Hexagon pour environ 1,45 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 08:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source, ajout de détails et de contexte)

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a vendu son unité Waygate Technologies au groupe suédois de technologie industrielle Hexagon HEXAb.ST pour environ 1,45 milliard de dollars en numéraire, ont déclaré les deux entreprises lundi.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, ont ajouté les deux entreprises.

Hexagon a déclaré qu'elle prévoyait de financer l'acquisition en utilisant des liquidités et sa capacité d'endettement existante.

L'année dernière, Baker Hughes a accepté d'acheter Chart Industries GTLS.N dans le cadre d'une transaction en espèces de 13,6 milliards de dollars afin de tirer parti de son portefeuille de technologies industrielles et énergétiques pour stimuler la croissance et étendre sa présence dans les secteurs du gaz naturel et du GNL.

Le directeur général de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, a remodelé l'entreprise pour l'adapter à la transition énergétique mondiale , en se débarrassant des actifs non essentiels tout en investissant dans des solutions énergétiques plus propres.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
62,8300 USD NASDAQ -0,93%
CHART INDUSTRIES
207,755 USD NYSE -0,06%
HEXAGON RG-B
8,480 EUR Tradegate -2,84%
HEXAGON RG-B
10,7525 USD OTCBB 0,00%
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