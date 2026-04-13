Baker Hughes vend son unité Waygate à Hexagon pour environ 1,45 milliard de dollars

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Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a vendu son unité Waygate Technologies au groupe suédois de technologie industrielle Hexagon HEXAb.ST pour environ 1,45 milliard de dollars en numéraire, ont déclaré les deux entreprises lundi.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, ont ajouté les deux entreprises.

Hexagon a déclaré qu'elle prévoyait de financer l'acquisition en utilisant des liquidités et sa capacité d'endettement existante.

L'année dernière, Baker Hughes a accepté d'acheter Chart Industries GTLS.N dans le cadre d'une transaction en espèces de 13,6 milliards de dollars afin de tirer parti de son portefeuille de technologies industrielles et énergétiques pour stimuler la croissance et étendre sa présence dans les secteurs du gaz naturel et du GNL.

Le directeur général de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, a remodelé l'entreprise pour l'adapter à la transition énergétique mondiale , en se débarrassant des actifs non essentiels tout en investissant dans des solutions énergétiques plus propres.