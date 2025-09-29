 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 883,51
+0,16%
Baker Hughes signe un contrat majeur avec Petrobras
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 15:02






Baker Hughes annonce un contrat d'envergure avec Petrobras pour la fourniture de jusqu'à 50 systèmes d'arbres sous-marins et services associés, destinés à la production offshore de pétrole et de gaz au Brésil.

Pour rappel, les arbres sous-marins sont des équipements installés sur le puits en mer et qui permettent de contrôler le flux de production et d'assurer la sécurité des opérations.

Le groupe fabriquera des arbres sous-marins standards ainsi que des unités de distribution, raccords et systèmes de connexion verticale, complétés par des armoires de contrôle en surface pour le suivi depuis les unités flottantes de production et stockage.

Amerino Gatti, vice-président exécutif de la division Oilfield Services & Equipment, souligne que cet accord 'ouvre de nouvelles opportunités de croissance dans l'offshore brésilien'.

Les équipements seront utilisés dans des champs établis comme Albacora, Jubarte et Barracuda-Caratinga, ainsi que dans de nouveaux gisements tels que Mero et Buzios.

Le projet, qui s'inscrit dans la stratégie de localisation de Baker Hughes au Brésil, doit démarrer ses phases d'approvisionnement et de fabrication au 3e trimestre 2025.











Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
50,5200 USD NASDAQ 0,00%
