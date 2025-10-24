Baker Hughes : résultats trimestriels mitigés

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Baker Hughes atteint les 7 milliards de dollars, en hausse de 1% sur un an. L'augmentation des revenus en glissement annuel est due à une hausse des revenus provenant du segment "Industrial & Energy Technology" (IET), partiellement compensée par une baisse des revenus provenant du segment OFSE (Oilfield Services & Equipment). L'Ebitda ajusté s'élève à 1,238 milliard de dollars, en progression de 2% par rapport au troisième trimestre 2024. De plus, les commandes ont bondi de 23% en glissement annuel à 8,2 milliards de dollars.

En revanche, sur ce trimestre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ont reculé de 20% à 609 millions de dollars. Par action, le bénéfice dilué se replie aussi de 20% à 0,61 dollar. Le free cash flow de l'entreprise parapétrolière américaine a diminué de 7% sur un an à 699 millions de dollars.

