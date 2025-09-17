Baker Hughes prolonge un accord pluriannuel avec Petrobras
Ces navires assureront des traitements chimiques avancés pour stimuler les puits et optimiser la production, aussi bien sur des sites matures que sur de nouveaux développements. Ils soutiendront également la construction de puits.
Amerino Gatti, vice-président exécutif Oilfield Services & Equipment, souligne que 'ces navires jouent un rôle clé pour prolonger la durée de vie des champs, améliorer la récupération et créer plus de valeur pour [les] clients'.
Présents au Brésil depuis 2008 pour le Blue Marlin et 2023 pour le Blue Orca, les navires ont déjà enregistré plus de 650 journées parfaites en matière de santé, sécurité et environnement. La majorité des produits chimiques utilisés seront fournis localement, renforçant la chaîne d'approvisionnement énergétique brésilienne.
