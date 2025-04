Baker Hughes : des revenus trimestriels en deçà des attentes

(AOF) - Au premier trimestre 2025, les revenus de Baker Hughes sont stables à 6,4 milliards de dollars et inférieurs au consensus : 6,53 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a progressé de 10% à 1,037 milliard de dollars. Le BPA dilué ajusté est en hausse de 19% à 0,51 dollar, dépassant les estimations des analystes de 0,48 dollar. Le bénéfice net a fléchi de 12% à 402 millions de dollars. Le free cash clow sur cette période recule de 10% à 454 millions de dollars. Ses commandes ont diminué de 1% en glissement annuel à 6,46 milliards de dollars.

Baker Hughes a démarré l'année en force, capitalisant sur la dynamique positive de 2024 et établissant plusieurs records au premier trimestre. Nos initiatives de transformation et notre solide exécution continuent de favoriser l'amélioration structurelle des marges dans nos deux segments" (technologies industrielles et énergétiques ; services et équipements pour champs pétroliers), a souligné Lorenzo Simonelli, PDG de Baker Hughes.

