Baker Hughes: cède sa division PSI à Crane pour 1,15 Md$

(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce qu'un accord a été conclu pour la cession de sa division Precision Sensors & Instrumentation (PSI) à Crane Company, pour un montant total en numéraire d'environ 1,15 milliard de dollars.



La division PSI, intégrée au segment Industrial & Energy Technology (IET) de Baker Hughes, regroupe les marques Druck, Panametrics et Reuter-Stokes, spécialisées dans les technologies de détection et d'analyse de la pression, du débit, des gaz, de l'humidité et des radiations.



La transaction inclut l'ensemble des actifs de PSI, dont la propriété intellectuelle, les sites de production et les ressources, ainsi que les quelque 1 600 employés répartis à l'échelle mondiale.



Cette cession s'inscrit dans la stratégie de Baker Hughes visant à optimiser son portefeuille d'activités afin de renforcer la rentabilité et de réallouer le capital vers des opportunités à plus fort rendement.



La finalisation de la transaction est attendue pour fin 2025 ou début 2026, sous réserve des approbations réglementaires.





