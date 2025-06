Baker Hughes: acquiert Continental Disc Corp. pour 540 M$ information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce l'acquisition de Continental Disc Corporation (CDC), spécialiste des solutions de sécurité en gestion de pression, pour environ 540 millions de dollars en numéraire.



Basée à Liberty (Missouri), CDC conçoit et fabrique des disques de rupture, soupapes de décharge, pare-flammes, et autres dispositifs critiques utilisés dans des secteurs variés comme la chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, l'énergie et l'aérospatiale.



Ses produits, complémentaires de l'offre actuelle de Baker Hughes Industrial & Energy Technology, disposent d'une base installée mondiale générant un chiffre d'affaires récurrent estimé à 80 % en 2024 sur un total de 109 millions de dollars.



L'opération devrait être immédiatement relutive sur le bénéfice net par action et la génération de trésorerie, estime Baker Hughes.



Le financement sera assuré par la trésorerie disponible. La finalisation de l'acquisition est prévue au quatrième trimestre 2025.





