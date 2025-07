Baker Hughes acquiert Chart Industries pour 13,6 milliards de dollars

(AOF) - Baker Hughes a annoncé ce mardi la conclusion d'un accord définitif pour le rachat de Chart Industries, fournisseur de services et d'équipements pour la liquéfaction cryogénique de gaz tels que l'hydrogène, le GNL, l'argon, l'azote et l'oxygène. L'entreprise parapétrolière acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Chart Industries au prix de 210 dollars par action en numéraire, soit une valeur d'entreprise totale de 13,6 milliards de dollars.

" Cette acquisition est une étape importante pour Baker Hughes et témoigne de notre solide performance financière et de notre orientation stratégique, alors que nous continuons à définir notre position en tant que leader dans le domaine des technologies énergétiques et industrielles ", a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.

Chart Industries a généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars et un Ebitda ajusté de 1 milliard de dollars en 2024. Elle exploite 65 sites de production et plus de 50 centres de service dans le monde entier.

