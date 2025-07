Baker Hughes: acquiert Chart Industries pour 13,6 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 17:40









(Zonebourse.com) -









Baker Hughes annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de l'ensemble des actions de Chart Industries au prix de 210 dollars par action, valorisant l'opération à 13,6 milliards de dollars.



Chart, spécialiste mondial des technologies de traitement des gaz et liquides, a généré 4,2 milliards dollars de chiffre d'affaires et 1 milliard de dollars d'EBITDA ajusté en 2024.



L'acquisition renforcera l'offre de Baker Hughes dans les secteurs en forte croissance comme le GNL, les centres de données et les énergies nouvelles.



L'opération, approuvée par les deux conseils d'administration, devrait générer 325 millions de dollars de synergies annuelles à trois ans et sera relutive dès la première année complète.



La finalisation est attendue d'ici mi-2026, sous réserve des autorisations réglementaires et du vote des actionnaires de Chart.

































