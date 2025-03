Baker Hughes: accord avec NextDecade pour Rio Grande LNG information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - Baker Hughes et NextDecade annoncent un accord-cadre selon lequel NextDecade utilisera les turbines à gaz et compresseurs de réfrigérant de Baker Hughes pour les trains 4 à 8 du terminal Rio Grande LNG, avec des contrats de maintenance associés.



NextDecade progresse sur la commercialisation des trains 4 et 5 et prévoit de lancer leur construction sous réserve d'autorisations, de contrats EPC (soit un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction) et de financements.



L'entreprise engage également le processus d'autorisation pour les trains 6 à 8, qui porteront sa capacité de liquéfaction à 18 millions de tonnes par an. Baker Hughes anticipe des commandes au fil du projet.





