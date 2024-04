Baisse en trompe l'oeil des immatriculations en mars 2024 (AAA Data)

Les immatriculations de modèles électriques ont progressé de 11%. "Rien ne semble entraver" la progression des motorisations hybrides : elles enregistrent une hausse de 23% de leurs immatriculations et représentent à présent 37% du marché.

(AOF) - Le cabinet AAA Data, "expert de la donnée augmentée", annonce qu’en mars 2024, les immatriculations de voitures particulières neuves ont baissé de 1% avec 180 024 immatriculations en France contre 182 712 en mars 2023. Il relève cependant que le mois de mars 2024 comporte deux jours ouvrés de moins que mars 2023, et que corrigés de ces deux jours ouvrés en moins, le marché serait en croissance de 8%. Le cabinet souligne que les modèles électriques bénéficient de l’effet leasing social, représentant à présent 19% du marché, contre 16% en janvier, soit seulement deux mois plus tôt.

