CAC 40
7 851,76
+0,60%
Baisse du bénéfice trimestriel de Deere en raison de l'impact des tarifs douaniers
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 août - ** Les actions du fabricant d'équipements agricoles Deere & Co DE.N chutent de 8 % à 472,42 $

** Deere annonce un bénéfice inférieur pour le troisième trimestre , pénalisé par une demande faible et les vents contraires des droits de douane américains

** Le bénéfice net du troisième trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, contre 1,73 milliard de dollars, soit 6,29 dollars par action, un an plus tôt

** La société a également réduit la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices annuels à 5,25 milliards de dollars, contre 5,50 milliards de dollars précédemment

** "L'extrémité supérieure de la prévision de revenu net pour F2025 a été revue à la baisse en raison de prévisions de marges inférieures dans le segment de la construction et de la sylviculture de C&F," - Jefferies

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 11,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DEERE & CO
482,003 USD NYSE -6,11%
