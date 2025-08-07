Baisse du bénéfice trimestriel d'Allete en raison de l'augmentation des frais d'exploitation et des charges d'intérêts

Le groupe américain Allete ALE.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, plombé par des marges industrielles plus faibles et des dépenses d'exploitation et d'intérêts plus élevées.

Des taux d'intérêts plus élevés et plus longs peuvent peser sur les services publics car ils rendent plus coûteux les investissements dans la construction et l'entretien d'infrastructures essentielles telles que les réseaux électriques.

La société a déclaré des charges d'intérêts de 23,1 millions de dollars au cours du trimestre considéré, soit une augmentation de près de 15 % par rapport à l'année précédente, tandis que les charges d'exploitation totales ont augmenté de 5 % pour atteindre 342,3 millions de dollars.

Les résultats trimestriels "ont été affectés principalement par des marges industrielles plus faibles en raison de la baisse des ventes aux clients de taconite de Minnesota Power, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2025", a déclaré le directeur financier Jeff Scissons.

"Minnesota Power devrait déposer un dossier tarifaire pour tenir compte de la baisse des recettes, de l'augmentation des amortissements liés aux investissements et des pressions inflationnistes", a-t-il ajouté.

Les services publics américains ont constamment cherché à augmenter les factures d'électricité des clients pour moderniser les infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données.

Les services publics réglementés ont recours à des procédures de tarification pour déterminer le montant que les clients doivent payer pour l'électricité, le gaz naturel, l'eau privée et les services de vapeur.

Minnesota Power, une division d'Allete, a également déclaré au début du mois qu'elle prévoyait de construire le projet éolien Longspur de 200 mégawatts dans le Dakota du Nord, dans le cadre de sa transition EnergyForward vers un avenir énergétique sans carbone.

Le segment des activités réglementées d'Allete a chuté de 31 % pour atteindre 23 millions de dollars.

Le bénéfice net de la société a chuté de 3 % pour atteindre 31,9 millions de dollars, soit 55 cents par action, au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin.