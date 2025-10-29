Baisse des ventes d'Adidas en Amérique du Nord en raison de l'impact de Yeezy et des droits de douane

Les ventes mondiales augmentent de 3 % pour atteindre 6,63 milliards d'euros

Les ventes en Amérique du Nord chutent de 5 %

Les ventes hors Yeezy augmentent de 12 % au niveau mondial et de 8 % en Amérique du Nord

Le directeur général signale un environnement "volatil" en raison des droits de douane américains

(Ajoute les citations des investisseurs aux paragraphes 4 et 9, ajoute l'impact des devises, les détails de Samba au paragraphe 8, la croissance en cours au paragraphe 10, les actions au paragraphe 13) par Linda Pasquini et Helen Reid

Les ventes du groupe Adidas ADSGn.DE ont chuté de 5% en Amérique du Nord au troisième trimestre, plombées par la fin de la populaire ligne de baskets Yeezy l'année dernière et un environnement mondial volatile affecté par les droits de douane américains .

Les revenus mondiaux, quant à eux, ont augmenté de 3% pour atteindre 6,63 milliards d'euros (7,73 milliards de dollars) - un record, selon le directeur général Bjorn Gulden.

Adidas a cherché à mettre l'affaire Yeezy derrière elle depuis qu'elle a mis fin au partenariat très rentable avec le créateur de la marque - le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West - en raison de ses propos antisémites.

La perte de la ligne a fait chuter les revenus, conduisant l'entreprise à une perte annuelle en 2023. Elle a vendu sa dernière paire de chaussures Yeezy à la fin de l'année 2024.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES VENTES AUX ÉTATS-UNIS, LA VIGUEUR DE L'EURO PÈSE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les ventes hors Yeezy ont augmenté de 8% en termes neutres de devises en Amérique du Nord au cours du trimestre, une croissance plus lente qu'en Europe et en Asie, ce qui indique un consommateur américain plus faible. Les ventes globales hors Yeezy ont augmenté de 12 % en termes neutres.

"Même si le consommateur en général n'est pas très fort et qu'il y avait beaucoup de stocks sur le marché, Adidas a réussi à bien se développer", a déclaré Simon Jaeger, gestionnaire de portefeuille chez Flossbach von Storch à Cologne.

La hausse de l'euro a affecté les ventes d'Adidas de plus de 300 millions d'euros, selon la société, car les revenus en dollars valent moins en euros.

La semaine dernière, Adidas a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , affirmant qu'elle avait réussi à compenser une partie des coûts supplémentaires engendrés par la hausse des droits de douane américains.

Ses baskets Samba les plus vendues, qui étaient auparavant vendues à partir de 90 dollars, sont désormais proposées à partir de 100 dollars sur le site américain de la société.

Sous la direction de M. Gulden, la reprise d'Adidas après la fin de Yeezy a été alimentée par les baskets multicolores à trois bandes "terrasse" comme la Samba et la Gazelle, mais la marque a cherché de nouvelles sources de croissance à mesure que cette tendance s'inversait.

"Je pense que la tendance de la terrasse est au milieu de son cycle de vie... mais le succès de l'entreprise ne sera pas uniquement dû à la Samba et à la Gazelle", a déclaré M. Jaeger.

Adidas a déclaré que son segment de course à pied - dans lequel il a investi dans de nouvelles chaussures de haute technologie et dans des athlètes vainqueurs de marathon - a connu une croissance de 30 % au cours du trimestre, améliorant la croissance de 25 % du deuxième trimestre.

IMPACTS TARIFAIRES, CHANGEMENTS DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Les marques de vêtements de sport, qui s'approvisionnent en Asie pour tout ce qui va des survêtements aux chaussures de sport, modifient leurs chaînes d'approvisionnement et augmentent leurs prix pour gérer l'impact de l'augmentation des droits de douane américains.

"L'environnement est instable en raison de l'augmentation des droits de douane aux États-Unis et de l'incertitude qui règne parmi les détaillants et les consommateurs du monde entier", a déclaré M. Gulden dans un communiqué.

L'incertitude liée aux droits de douane a nui aux actions des marques de vêtements de sport cette année, Adidas ayant perdu 22 % et Nike 11 % depuis le 1er janvier.

(1 dollar = 0,8575 euro)