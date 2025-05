Baisse de 5,6% des ventes de véhicules particuliers neufs en France le mois dernier

On notera également la poursuite de la chute des ventes de Tesla , qui n'a vendu que 863 voitures en avril dans l'Hexagone, en net repli de 59,45 %. Le groupe américain est toujours victime des problèmes d'image de marque, liés à l'implication en politique, auprès de Donald Trump, de son patron Elon Musk.

En revanche, Stellantis est toujours dernier de la classe chez les plus gros vendeurs avec un repli de 12,27 % de ses immatriculations de voitures particulières neuves en avril, à 33 786 unités, pour une baisse de 13,24 % depuis le début de l'année à 153 422 unités.

(AOF) - Les immatriculations de voitures particulières neuves se sont affaissées de 5,64 % au mois d’avril en France en données brutes, avec un total de 138 694 unités, selon La Plateforme Automobile. Depuis le début de l’année, ce marché est en repli de 7,28 %, à 548 779 unités. Dans le détail, Renault Group signe la meilleure performance chez les gros constructeurs avec des ventes en hausse de 2,13 % le mois dernier, à 39 060 véhicules, et de 3,64 %, à 148 161 depuis le mois de janvier.

