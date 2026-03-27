Baisse continue en vue à Wall Street après le report de l'ultimatum par Trump
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 13:58
Dans le détail, le président américain a fait part de sa décision en publiant un message sur son réseau Social Truth : "Conformément à la demande du gouvernement iranien, je tiens par la présente à vous informer que je reporte de dix jours" cet ultimatum.
Le locataire de la Maison Blanche assure que les "négociations avec l'Iran se poursuivent et, malgré les déclarations erronées affirmant le contraire diffusées par les médias diffusant de fausses informations et d'autres sources, elles avancent très bien".
Sur ce prolongement de 10 jours annoncé par Trump, Xavier Chapard, stratégiste chez LBP AM, explique que "d'après l'administration américaine, des négociations avancées vers un deal avec l'Iran sont en cours et le vice-président Vance devait participer aux négociations ce week-end".
"Cela suggère une volonté américaine de trouver une porte de sortie rapidement. Mais en parallèle, les États-Unis maintiennent la menace d'une intervention terrestre en envoyant des milliers de militaires d'élite dans la région, ce qui serait une escalade de plusieurs crans. Et espérons que le décalage de la visite de Trump en Chine de fin mars à mi-mai ne reflète pas la nouvelle durée anticipée du conflit par les Américains", poursuit-il.
"A l'approche de la fin de la quatrième semaine de guerre en Iran (l'administration américaine avait annoncé 4-5 semaines), l'incertitude reste extrême sur ce qui compte pour les marchés mondiaux, c'est-à-dire sur la durée et l'ampleur du choc énergétique. En saura-t-on plus après ce week-end, soit parce que l'escalade franchit un nouveau cran, soit parce que la désescalade s'amorce ? Rien n'est moins sûr", fait savoir ensuite Xavier Chapard.
Conséquence du conflit incessant entre Washington et Téhéran, le marché pétrolier demeure sous pression, affichant une hausse constante des prix. Peu avant 14h, le Brent gagne 4,63% à 110,86 dollars, enchaînant une troisième hausse d'affilée. Le WTI avance de 3,79% à 96,92 USD. "Les effets de la hausse des prix du pétrole et du recul des marchés actions seraient les principaux moteurs de l'impact économique mondial négatif dans un scénario défavorable où le conflit en Iran se prolongerait jusqu'à la fin du premier semestre 2026", atteste Fitch Ratings.
L'agence de notation explique ensuite qu' "elle a estimé l'impact macroéconomique de ce scénario défavorable à l'aide du modèle économique mondial d'Oxford Economics". Selon elle, la hausse des prix du pétrole pèserait le plus fortement sur la croissance économique en Corée, au Japon et aux Etats-Unis, tandis que la baisse des marchés actions aurait l'effet le plus marqué au Canada, en Corée et aux Etats-Unis.
Rappelons que le détroit d'Ormuz est le point de passage le plus stratégique au monde pour la circulation de pétrole. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a déclaré la veille qu'il était dans l'intérêt des pays du G7 à aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran, réitérant la déception de Washington face à ses alliés. Sur les négociations avec Téhéran, il s'est refusé à spéculer sur leur issue, indiquant seulement que "des messages circulent à travers des pays intermédiaires et que des progrès ont été réalisés".
Brown-Forman suscite l'intérêt de Pernod Ricard
Du côté de la cote, Pernod Ricard a confirmé ce matin des discussions avec Brown-Forman (principal producteur américain de spiritueux et de vins et propriétaire de la célèbre marque Jack Daniel's) concernant un potentiel rapprochement, qui interviendrait sous réserve d'accord entre les parties et des approbations habituelles. Cette déclaration du géant des vins et spiritueux français fait suite aux récentes spéculations parues dans la presse.
"Ce partenariat s'apparenterait à une fusion entre égaux, et donnerait naissance à un leader mondial des spiritueux d'envergure accrue, doté d'un puissant portefeuille de marques et bénéficiant d'une exposition géographique équilibrée, autour de deux familles emblématique. Les synergies opérationnelles seraient importantes, tirant profit des marques iconiques de Brown-Forman, notamment Jack Daniel's, de la force du réseau de distribution de Pernod Ricard et de son exposition aux marchés à plus fort potentiel de croissance", explique le groupe français.
Par ailleurs, Apple préparerait une évolution majeure de Siri en permettant l'intégration de services d'IA tiers. Cette stratégie vise à renforcer son écosystème face à la concurrence dans l'intelligence artificielle.
De son côté, Meta a annoncé porter de 1,5 Md à 10 MdsUSD son investissement dans un centre de données dédié à l'intelligence artificielle en construction à El Paso, au Texas. Le site devrait atteindre une capacité d'un gigawatt d'ici 2028 et générer environ 300 emplois permanents, tout en mobilisant plus de 4 000 travailleurs pendant la phase de construction. Cette expansion s'inscrit dans une stratégie globale d'accélération des investissements du groupe dans les infrastructures nécessaires à l'IA.
Mastercard étudie la cession de son activité de paiements en temps réel issue du rachat du groupe Nets en 2019 pour 3,2 MdsUSD. Selon des sources proches du dossier, l'entreprise a mandaté des banques d'affaires pour examiner cette opération, qui pourrait attirer des fonds de capital-investissement. La valorisation envisagée serait toutefois inférieure au prix d'acquisition initial, alors que l'unité génère environ 370 MUSD de chiffre d'affaires annuel et près de 100 MUSD d'excédent brut d'exploitation.
Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 15h de l'indice de confiance de l'Université du Michigan (UMich) du mois de mars. Il pourrait jauger l'impact de la guerre et de ses conséquences économiques sur le moral des ménages américains.
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