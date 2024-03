(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Baikowski s’établit à 36 millions d’euros en 2023, marquant une baisse significative de 32,1% par rapport à l'exercice record de 2022 qui avait enregistré une croissance de 18,1%. À taux de change et périmètre constants, l'activité a diminué de 31,6%. L’Ebitda s’élève à 5,1 millions d’euros, en baisse de 58,9%, et le résultat opérationnel s’établit à 1,3 million d’euros, en repli de 84,6% et représentant 3,5% du chiffre d’affaires. Son résultat net est en recul de 85,7% ressortant à 900000 euros.

Les capitaux propres au 31 décembre 2023 s'établissent à 41,9 millions d'euros et diminuent de 2,4 millions d'euros par rapport à fin 2022.

La trésorerie à fin 2023 est positive de 7,1 millions d'euros, en baisse limitée de 2,2 millions d'euros par rapport à fin 2022.

Compte tenu des résultats 2023 et des investissements prévus en 2024, le conseil d'administration de Baikowski proposera lors de l'assemblée générale des actionnaires du 5 juin prochain de renoncer exceptionnellement au versement de dividendes au titre de l'exercice 2023.

Cette mesure vise à conforter la position du groupe dans sa trajectoire de croissance pour 2024.

Baikowski anticipe en 2024 un rebond de la croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023, conjugué à une amélioration de sa rentabilité.

Cette perspective est soutenue par la reprise du marché électronique, le développement de nouvelles applications (batteries, céramiques techniques, polissage…) et leur intégration dans des applications industrielles.

Les multiples enjeux de la criticité environnementale

Elle fait d'abord référence à l'offre et à la disponibilité des différents métaux dans le sous-sol. L'autre élément déterminant est la demande. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de lithium va être multipliée par plus de 40 d'ici à 2040. Le cuivre est aussi le parfait exemple de cette criticité. Selon S&P Global, la consommation de cuivre va doubler d'ici à 2035, passant de 25 millions de tonnes par an à 50 millions de tonnes. Or les investissements dans de nouvelles mines sont pénalisés par la baisse des prix et la hausse des coûts de financement et de production. Des pénuries sont donc à craindre dans dix ou quinze ans. Enfin, l'industrie minière va se heurter à l'opposition croissante des populations à cause de ses impacts (notamment en termes de déchets et de pollution de l'eau).