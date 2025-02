Baidu acquiert un service de diffusion en direct pour 2,1 milliards de dollars

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant chinois d'internet Baidu a annoncé mardi avoir acquis un service de vidéo en direct de la plateforme JOYY Inc. pour 2,1 milliards de dollars, un an après en avoir abandonné le projet.

Dans un document transmis à la Bourse de Hong Kong, l'entreprise dit avoir "conclu des accords avec JOYY Inc. et acquis son affaire de diffusion en direct de vidéos de divertissement", et "payé un prix d'achat total d'environ 2,1 milliards de dollars" (2 milliards d'euros).

Le fondateur de Baidu, Robin Li, avait annoncé en 2020 que ce projet allait permettre de "catapulter Baidu en tant que principale plateforme de diffusion en direct et diversifier la source de notre chiffre d'affaires".

L'entreprise avait à l'époque accepté de payer 3,6 milliards de dollars pour acheter le service en question, YY Live, et la finalisation de l'acquisition était anticipée pour 2021.

La société avait toutefois annulé son projet en janvier 2024, faute d'"obtention des autorisations réglementaires nécessaires de la part des autorités gouvernementales", entre autres.

Baidu, établi à Pékin, exploite le principal moteur de recherche chinois et tire traditionnellement une grande partie de ses revenus de la publicité. Il se diversifie depuis plusieurs années dans le cloud (informatique à distance), les voitures autonomes et l'intelligence artificielle (IA).

Il subit localement la concurrence grandissante de rivaux comme Tencent, qui gère l'application de messagerie WeChat, et ByteDance, qui détient la plateforme de vidéos courtes TikTok ainsi que Douyin, son équivalent en Chine continentale.

Le chiffre d'affaires du groupe pour 2024 s'est établi à 133,13 milliards de yuans (17,48 milliards d'euros), en baisse de 1% par rapport à l'année précédente, a indiqué l'entreprise en février.